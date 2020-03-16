В России стартовали продажи Hyundai Tucson N Line

Спортивный вариант кроссовер дебютировал еще в первой половине прошлого года, и только теперь он стал доступен на российском рынке.



В России стартовали продажи спортивного Hyundai Tucson N Line, представленного в двух комплектациях — Dynamic и High-Tech.

Стоимость первой версии составляет 2 199 000 рублей, а вторая модификация обойдется россиянам в 2 349 000 рублей.

Hyundai Tucson N Line отличается от стандартного кроссовера оформлением экстерьера и интерьера, а в движение его приводит двухлитровый 185-сильный дизельный двигатель, тандем которому составляет 8-скоростная автоматическая КП.

В спортивной модификации в отличие от обычного кроссовера предлагают усиленные амортизаторы и доработанный алгоритм работы электромеханического усилителя руля.

Как и положено для такой модификации автомобиля, в нем предлагается ряд решений от спортивного подразделения компании.

Спортивный вариант кроссовера охарактеризовали, как безопасная и комфортная модель со спортивным характером.