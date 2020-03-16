Новый Volkswagen Tarek сфотографировали без камуфляжа

Новый кроссовер Volkswagen Tarek представлен на китайском рынке с 2018 года, при этом его продажи будут организованы и за пределами этой страны.

В том числе новинка появится и на российском рынке, о чем ранее уже сообщалось.

Также кроссовер появится и в США, где и проходит тестирование Tarek, причем модель удалось запечатлеть без камуфляжа.

Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.

Судя по опубликованным снимкам, Volkswagen Tarek для американского рынка будет немного отличаться от китайского варианта иными бамперами, решеткой радиатора и оптикой.

Есть информация, что модель будет представлена только 1,4-литровым турбированным двигателем, пару которому составит автоматическая КП. Премьера Volkswagen Tarek состоится во второй половине года.