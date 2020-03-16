На продажи новых автомобилей оказывает влияние коронавирус, который привел к серьезному падению китайского рынка.

Последний, как известно, является крупнейшим в мире. Продажи автомобилей в мире снизились на 20% в феврале и составили 5 млн 077 тыс. единиц, в том числе и легкие коммерческие автомобили.

В период январь-февраль на мировом авторынке было реализовано 11 млн 565 тыс. новых авто, а этот результат оказался на 14,8% меньше.

По итогам прошлого месяца самым крупным авторынком в мире стала Америке, где было реализовано 1 млн 357 тыс. автомобилей, а это на 8,3% больше. В Китае объёмы продаж составили 282 тыс. ед., что хуже на 80,4%.