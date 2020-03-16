Специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменилась начальная стоимость кроссовера Lexus RX за период с марта 2018 года.
Стало известно, как подорожал Lexus RX за последние два года
16.03.2020 09:31
10 0
Стоит отметить, что по итогам прошлого года эта модель является самой востребованной в премиальном сегменте.
Два года назад этот автомобиль Lexus RX300 предлагали в восьми комплектациях по цене от 2 883 000 до 3 922 000 рублей, а семиместная версия была оценена в пределах от 3 804 000 до 4 537 000 рублей.
В октябре 2019 года модель получила обновление и соответственно подорожала, а последняя прибавка в цене произошла в начале этого месяца.
Также изменился и список комплектаций, где самой доступной из них стала Executive. В связи с этим минимальная цена выросла на 378 000 рублей в сравнении с 2018 годом.
Изменения в комплектациях претерпела и семиместная модификация кроссовера, которая стала дороже на 383 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments