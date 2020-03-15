Новый кроссовер Chery был замечен в Москве

Chery в Россию привезла новый кроссовер Tiggo 7 Pro, который заметили рядом с российским офисом марки.

На форме «Chery-Clubs» была опубликована фотография китайского кроссовера, который был замечен рядом с другими модели Chery — Tiggo 3 и Tiggo 7.

Кроссовер Tiggo 7 Pro получил более массивную радиаторную решетку, зауженную головную оптику и встроенные в передний бампер противотуманные фары. В целом модель выглядит агрессивнее и богаче Tiggo 7.



Ранее сообщалось, что китайский производитель в РФ будет продавать Tiggo 7 и Tiggo 7 Pro. Цены на новую модель пока не объявлены. Ожидается, что стоимость Tiggo 7 Pro будет ниже чем на Tiggo 8.

В продажу «паркетник» поступит во второй половине 2020 года, а пока он проходит сертификацию. После получении ОТТС станет известно, с какими агрегатами Tiggo 7 Pro будет предлагаться в России.