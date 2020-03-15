Geely представила конкурента Outlander на новых изображениях

Geely опубликовала скетчи своего нового кроссовера под названием Hao Yue. Эту модель готовили к Пекинскому автосалону, но из-за вспышки коронавируса мотор-шоу отменили.

Новый «китайский» паркетник скорее всего будет представлен в онлайн-режиме. При этом уже известны его размеры: длина – 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1790 мм, размер колесной базы – 2815 мм.

Hao Yue в Китае будет конкурировать с Mitsubishi Outlander, но японская модель будущей новинке уступает в размерах и колесной базе.

Geely Hao Yue получил большое количество выштамповок на кузове и оригинальные элементы в салоне. Так управление климатической установкой будет физическими клавишами, которые часто применяют на премиальных автомобилях.

Также «паркетник» получит большой экран мультимедийной системы и оригинальные дверные ручки.

Ранее сообщалось, что Hao Yue будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении, а под капотом китайского кроссовера будут устанавливать 1.5 и 1.8 л. ДВС мощностью 177 и 184 л.с. соответственно.

Дата презентации и цены на Geely Hao Yue неизвестны.