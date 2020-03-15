В IIHS предлагают водителям заслужить использование электронных помощников

В случае, если при активной работе электронных помощников, система заметит, что водитель расслабился и не следит за дорогой, она ограничит их использование.

По мнению специалистов Страхового института дорожной безопасности США, водители сильно полагаются на ассистентов, поэтому зачастую ведут себя менее рассудительно, что становится причиной потери контроля над транспортным средством в экстренных ситуациях и серьезным ДТП.

Ограничения в работе помощников смогут исправить ситуацию. Если водитель будет внимателен на дороге и при активированных помощниках будет следить за дорогой, то система не будет вводить ограничения.

Однако для того, чтобы ввести такие ограничения, производителям придется создавать для помощников систему оценки поведения водителя.