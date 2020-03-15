Опубликован ТОП самых популярных кроссоверов в РФ на начало года

Российские аналитики проанализировали продажи новых кроссоверов за период январь-февраль и рассказали о самых востребованных моделях.

Так, в отчетный период сегмент кроссоверов показал рост на 6%, а доля таких автомобилей в общих продажах составила 47%, сообщают аналитики агентства «Автостат».

Лидирует в сегменте Hyundai Creta, реализованный в количестве более 12 тыс. экземпляров. Второй результат показал кроссовер Toyota RAV4, причем его базовая стоимость является максимальной среди моделей в топ-10 и составляет 1 756 000 рублей.

Объёмы продаж этого кроссовера в период январь-февраль составили 6 302 экземпляра. Volkswagen Tiguan располагается в тройке лидеров с показателем 5 197 ед. и начальной стоимостью 1 539 000 рублей.

При этом специалисты отмечают, что самый бюджетный внедорожник LADA 4×4, реализованный в количестве 3 830 ед. оказался только на седьмой строчке рейтинга, а следом за ним располагается еще один недорогой автомобиль — Renault Duster.

Их стоимость составляет 554 000 и 719 000 рублей минимум, а объёмы продаж оказались на уровне 3 830 и 3 816 экземпляров.

Кроссовер Skoda Kodiaq, у которого самая высокая стоимость максимальной комплектации и средневзвешенная стоимость, также входит в десятку самых продаваемых. Его продаж в первые два месяца года составили 3,3 тыс. шт.