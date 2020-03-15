Покупка б/у шин: когда это оправдано и на что обратить внимание

Автомобилисту постоянно приходится терпеть расходы. Недаром в народе ходит шутка: у водителя два счастливых дня в жизни, когда он купил машину, а потом когда продал. Постоянные мелкие ремонты, замена расходных материалов, покупка резины и прочего способны заставить серьезно тряхнуть мошной любого даже самого аккуратного на дороге человека. Особенно много внимания занимают шины – в наших условиях резко меняющегося климата каждому водителю необходимо тщательно следить за состоянием резины и постоянно менять ее с летней на зимнюю, и наоборот.

Резина не дешевая – новые летние покрышки могут достигать в цене до 1 000 гривен, а то и выше. Если поменять все 4 сразу, то расходы получаются впечатляющими. А через несколько месяцев опять придется их все менять, ведь наступят холода и заморозки. Как же бить и как не потратиться слишком сильно, получив тот же результат? Склад б/у шин в Киеве может в этом вопросе неплохо помочь! Покупка б/у резины оказывается выгодным решением во многих случаях, главное знать, на что обратить внимание при ее совершении.

Б/у резина: принципы правильного выбора

Чтобы не потратить деньги впустую и получить за меньшие деньги неплохую резину, необходимо при выборе бывшей в использовании продукции смотреть на следующие моменты:

Состояние протектора. Очень важный момент, ведь если протектор уже изношен, что часто бывает с европейской резиной, ведь там другие причины износа, типа огромных ям на дорогах, не работают, то покупать изделие не стоит. Протектор делает сцепление резины с дорожным покрытием максимальным и играет важную роль в динамических характеристиках машины. Поэтому, если он уже стертый, то лучше поискать другое изделие;

Наличие трещин по периметру боковины. В условиях наших дорог многие шины портятся, еще не успев износить протектор. Происходит это в силу огромных ям, попав в которые резина получает механические повреждения. В результате, на боковине по периметру могут возникать трещины, грыжи, внутри покрышки портится слой корда и появляются другие причины. Поэтому, стоит смотреть, чтобы все было нормально с общим состоянием резины по всей окружности;

Если Вы покупаете резину б/у для зимнего периода, то стоит обратить внимание на состояние шипов. Они должны присутствовать в строго заданном производителе порядке, иметь нормальный вид. Если купить покрышку со сбитыми шипами, то она может стать причиной беды.

Как видите, выбор делается просто и легко, главное не спешить и не суетиться при покупке.