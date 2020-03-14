Представлен новый кроссовер Dongfeng

Dongfeng на домашнем рынке рассекретила новый кроссовер серии Yixuan. В прошлом году под этим именем был представлен седан, а теперь очередь добралась до кроссовера Yixuan RV.

На новинке еще дебютировала новая эмблема Dongfeng и Aeolus, последнее имя представлено только на китайском рынке.



Yixuan RV создан на платформе CMP. Разработчиком этой тележки является концерн PSA, поэтому CMP еще используется в DS 3 Crossback, Peugeot 208/2008 и Opel Corsa. В дальнейшем на CMP будут выпущены и другие модели.

Размеры китайской новинки: длина – 4610 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм. Размер колесной базы 2680 мм. Внешне кроссовер выполнен в том же стиле что и седан, но у «паркетника» оригинальная решетка, которая значительно больше чем у «четырехдверки».

Интерьер Yixuan RV пока не показали, но было сказано, что модель получила цифровую панель приборов и большой экран мультимедийной системы.

В Китае новика будет предлагаться с литровым турбомотором мощностью 125 л.с. и полуторалитровым агрегатом мощностью 150 л.с.

Трансмиссию предложат механическую пятиступенчатую или шестискоростной «робот». В продаже Yixuan RV появится в текущем году, но точные сроки пока не озвучены.