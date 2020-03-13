Nissan Qashqai неожиданно стал самым популярным кроссовером Москвы

Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на рынке Москвы по итогам февраля.

Оказалось, то самым продаваемым авто в феврале неожиданно стал кроссовер и это Nissan Qashqai. Объёмы продаж этой модели выросли на 433% и составили 1,3 тыс. экземпляров.

При этом, как отметили аналитики агентства «Автостат», более 1 тыс. кроссоверов приобрели юридические лица.

На втором месте по продажам в Москве оказался Volkswagen Polo с результатом 764 ед., что на 29% больше.

В тройке лидеров располагается KIA Rio (672 ед.; +22,9%), а четвертый и пятый показатель у Hyundai Creta (611 ед., +9,7%) и Toyota Camry (484 ед.; +10%).

В десятке лидеров еще оказались Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Nissan X-Trail.