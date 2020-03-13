Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на рынке Москвы по итогам февраля.
Nissan Qashqai неожиданно стал самым популярным кроссовером Москвы
13.03.2020 20:48
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Оказалось, то самым продаваемым авто в феврале неожиданно стал кроссовер и это Nissan Qashqai. Объёмы продаж этой модели выросли на 433% и составили 1,3 тыс. экземпляров.
При этом, как отметили аналитики агентства «Автостат», более 1 тыс. кроссоверов приобрели юридические лица.
На втором месте по продажам в Москве оказался Volkswagen Polo с результатом 764 ед., что на 29% больше.
В тройке лидеров располагается KIA Rio (672 ед.; +22,9%), а четвертый и пятый показатель у Hyundai Creta (611 ед., +9,7%) и Toyota Camry (484 ед.; +10%).
В десятке лидеров еще оказались Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Nissan X-Trail.
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