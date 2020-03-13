Об отзывной кампании, которая затрагивается автомобили двух марок, рассказали в Росстандарте.

В сообщении ведомства говорится, что Peugeot и Citroen отзывают в России более 4 тыс. автомобилей, реализованных в период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.

Среди отзывных транспортных средств оказались 2 704 ед. Peugeot Traveller и Expert, а также 1 542 ед. Citroen Jumpy и Spacetourer.

В них при необходимости проведут замену гайки крепления топливного насоса и топливного бака. Существует вероятность, что из-за этого крепления появится запах и течь топлива.

Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.