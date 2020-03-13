Новые кроссоверы от Volvo стали бронированными

Volvo разработала бронированные кроссоверы XC90, XC60 и XC40, хотя ранее автопроизводитель предлагал только бронированный XC90 Armoured.



Volvo XC90 Armoured выпускается совместно с компанией Trasco Bremen, причем эта модель получила защиту VR8 стандарта VPAM.

Новые бронированные версии намного проще, и они уже предлагаются в Бразилии. В Бразилию кроссоверы будут поставляться из Китая и Европы, причем их привезут в недособранном виде и уже на местном предприятии превращают в бронированные версии.

В компании не стали раскрывать класс защиты, но было сказано, что машины получили высопрочную сталь до 3 мм и кевлар.

Толщина стекол 20 мм. Такая защита навряд ли выдержит обстрел из автомата Калашникова, а вот от пистолета и ударов твердым предметом защитит.

Мотор и подвеска в бронированных XC90, XC60 и XC40 остались без изменений. В Бразилии за бронированный кроссовер дополнительно нужно заплатить 15 тыс. долларов. Volvo еще рассматривает бронировать универсалы и седаны.