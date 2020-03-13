Гибридные купе и родстер BMW i8 снимут с производства в апреле

Немецкая компания BMW сообщила, что в следующем месяце она прекратит сборку гибридных моделей BMW i8.



Речь идет о купе и родстере, которые оказались не востребованными на рынке. Модели вышли на рынок в 2014 году и собираются на предприятии компании в Германии.

За весь период объёмы производства моделей составили всего 20 тыс. экземпляров. Напомним, что в составе силовой установки автомобилей 1,5-литровый двигатель и небольшой электромотор.

Суммарная отдача составляет 374 л.с. при 570 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 250км/ч. В России купе предлагается по цене от 9,9 млн рублей, а родстер оценен от 11,6 млн рублей.