Volkswagen начинает продажи нового кроссовера-кабриолета T-Roc

«Живые» продажи новой модели стартуют 20 марта, о чем рассказали в компании официально.



Кабриолет-кроссовер Volkswagen T-Roc появится у дилеров в германии по цене 27 495 евро или 2,2 млн рублей. Эта новинка собирается на предприятии компании в Германии.

Автопроизводитель намерен продавать порядка 20 тыс. таких моделей в год. Обычный кроссовер T-Roc является успешным на рынке и за два года он разошелся тиражом в количестве 360 тыс. экземпляров.

Что касается линейки двигателей кабриолета, то она представлена теми же установками, что обычный кроссовер, а именно 1,0 и 1,5-литровыми установками с отдачей 115 и 150 лошадиных сил.