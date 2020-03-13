Кроссоверу Hyundai Creta регулярно приписывают трехрядный вариант, но в компании пока не торопятся его выпускать.
В Сети представили семиместную Hyundai Creta
13.03.2020 11:47
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Однако это не мешает независимым дизайнерам представлять, как будет выглядеть семиместная Hyundai Creta.
Новые рендеры подготовили дизайнеры издания IndianAutosBlog. Впрочем, ничего особенного они не представили, хотя предположили, что 7-местная модификация будет длиннее обычного кроссовера, а список ее оснащенности будет существенно богаче.
Предполагается, что моторная гамма такой новинки будет представлена теми же силовыми установками, что и у обычной Креты. Появится ли такая новинка на рынке покажет лишь время.
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