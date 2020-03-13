В Сети представили семиместную Hyundai Creta

Кроссоверу Hyundai Creta регулярно приписывают трехрядный вариант, но в компании пока не торопятся его выпускать.

Однако это не мешает независимым дизайнерам представлять, как будет выглядеть семиместная Hyundai Creta.

Новые рендеры подготовили дизайнеры издания IndianAutosBlog. Впрочем, ничего особенного они не представили, хотя предположили, что 7-местная модификация будет длиннее обычного кроссовера, а список ее оснащенности будет существенно богаче.

Предполагается, что моторная гамма такой новинки будет представлена теми же силовыми установками, что и у обычной Креты. Появится ли такая новинка на рынке покажет лишь время.