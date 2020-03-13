Lada Vesta обзавелась новой эксклюзивной опцией

Речь идет о новой опции в виде отделки сидений кожей и алькантарой, которая станет доступна для седана и универсала.

Такая опция будет предлагаться для некоторых комплектаций модели, а именно Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige.

Об эксклюзивной опции стало известно журналистам «Российской газеты», в распоряжении которых и оказался снимок салона.

Также удалось выяснить, что доплата за кожу с алькантарой составит 14 тыс. рублей. Ранее такая комбинированная отделка была доступна только для автомобиля в версии Exclusive.