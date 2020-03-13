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«АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами

Новости
13.03.2020 11:42
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Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами.

Среди отзывных машин оказались модели Vesta, Xray, Largus, реализованные в период с сентября прошлого года.

В автомобилях необходимо проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

В случае необходимости на сервисе клапаны заменят на новые. Все работы в рамках отзыва проведут за счет автопроизводителя.

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