Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.
«АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами
13.03.2020 11:42
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В сообщении ведомства говорится, что АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами.
Среди отзывных машин оказались модели Vesta, Xray, Largus, реализованные в период с сентября прошлого года.
В автомобилях необходимо проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.
В случае необходимости на сервисе клапаны заменят на новые. Все работы в рамках отзыва проведут за счет автопроизводителя.
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