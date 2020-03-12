Автодилеры ожидают ажиотажного спроса на автомобили

И это несмотря на то, что автомобилей выпущенных в 2019 году практически не осталось.

По информации «Коммерсанта», автодилеры ожидают повышенного спроса на автомобили на фоне нескольких событий.

Во-первых, новые правила диктует падение цен на нефть, во вторых, наблюдается ослабление рубля, ну и в-третьих, скоро в автосалонах массово подорожают все автомобили без исключения.

Сначала будет постепенно удорожание по мере завершения действия акций и программ господдержки, а позднее уже все автопроизводители повысят цены.

К слову ряд экспертов считает, что удорожание будет на уровне 5-10%. Впрочем, опыт 2014-2015 годов показал, что выигрывают те компании, которые меняют ценники постепенно, нежели те, кто резко поднял цены.

Пока же автопроизводители наблюдают друг за другом и следят за ситуацией, после чего начнутся действия.