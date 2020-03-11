Нужна ли регистрация фаркопа в ГИБДД в 2020 году для легкового автомобиля

Далеко не все дополнительное оборудование на авто можно установить так, чтобы не пришлось корректировать регистрационные данные и, автомобилисты хорошо об этом знают. К примеру, стало популярно устанавливать на легковое авто фаркоп, но многие не знают, нужна ли для него регистрация. Разобраться детальнее с вопросом, что такое фаркоп и нужна ли регистрация поможет InfoKuzov, рассказав о всех важных нюансах этого вопроса. Но все же, для тех водителей, которые хотят узнать о необходимости регистрации фаркопа или отсутствии этого требования прямо сейчас, тему стоит высветлить подробнее.

Изменения конструкции автомобиля – что попадает в эту категорию

Согласно ТР ТС -18/2011, внесение в конструкцию авто изменений, за счет установки дополнительного оборудования, может повлиять на безопасность движения, поэтому подобные действия необходимо регистрировать. Не только добавление дополнительного оборудования, но у удаление заводских элементов авто регистрировать придется, все оформляя официально.

В 2020 году, регистрировать фаркоп, используемый для легкового авто, придется обязательно, но только в конкретном случает. Если технической документацией транспорта добавление фаркопа не предусмотрено, но автовладелец его все же поставил – регистрация проходит в обязательном порядке.

Какие документы нужны на фаркоп для легкового авто

Если регистрация фаркопа не требуется, в авто все одно придется возить пакет необходимых документов, среди которых стоит отметить следующие:

копия сертификата на дополнительное оборудование с приложением, которая должна быть заверенная;

паспорт на фаркоп (при утере документа, можно взять у продавца либо загрузить из сети);

отметка в паспорте об установке оборудования в сертифицированном центре;

чек об оплате, а также руководство авто, где написано, что установка использованного типа дополнительного оборудования разрешена.

Если же в технической документации не предусматривается возможность установки выше упомянутого дополнительного оборудования, то зарегистрировать фаркоп придется по такому принципу:

приехать в ближайшее ГИБДД;

предоставить инспекторам необходимый пакет документов, для проведения специалистами предварительной экспертизы;

получить разрешение и установить в специализированном центре оборудование;

получить документы и пройти техосмотр;

пройти в ГИБДД техническую экспертизу, получив свидетельство о прохождении экспертизы.

Если с документами все в порядке, то и процесс регистрации будет несложным, так что бояться его не стоит.

Что делать при отсутствии документов на ТСУ

Если фаркоп не зарегистрирован, а сотрудники ГИБДД пытаются выписать штраф, то избежать таких последствий можно следующими способами:

в течение года не нарушать ПДД;

использовать съемную модель ТСУ;

использовать фаркоп, сертифицированный для конкретного авто.

Перед планировкой покупки фаркопа, рекомендуется изучить технический паспорт, чтобы понять, можно ли обойтись без регистрации или она все-таки нужна. Устанавливать фаркоп также придется только в специализированном центре, чтобы избежать неприятностей.

Если оборудование уже установлено, а в техническом паспорте не прописана возможность его установки, все же лучше пройти регистрацию, чтобы ездить на дороге спокойно. Если авто с фаркопом покупается б/у, то нужно просить у владельца полный пакет документов, разрешающий использовать оборудование. Кстати, новые автомобили могут тоже продаваться с фаркопом, поэтому лучше сразу же знать в салоне, была ли его установка законной, чтобы потом избежать лишних проблем.