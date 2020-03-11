Раскрыты некоторые подробности о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как выяснили журналисты «РИА Новости», ссылаясь на генерального директора предприятия «Военно-промышленная компания» Александра Красовицкого, первый зарубежный клиент уже получил бронеавтомобиль «ВПК-Урал».

Этот экземпляр по заказу клиента сделали немного меньше и в нем поместится экипаж в составе 8 человек. Во многом, как было отмечено, «ВПК-Урал» унифицирован с другим бронеавтомобилем «Атлет».

Обычный «ВПК-Урал» рассчитан на 12 человек, а в движение его приводит 260сильный турбированный дизель ЯМЗ-536.

Заявленная максимальная скорость составляет 100 км/ч. Также сообщается, что машина способна выдержать взрыв устройства до 6 кг в тротиловом эквиваленте.