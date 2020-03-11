Презентация нового поколения Elantra состоится 17 марта, а пока автопроизводитель проводит тизерную кампанию, раскрывая некоторые особенности.



11 марта Hyundai показал на видео дизайн новой Hyundai Elantra, известной на домашнем для компании рынке как Avante.

Автомобиль создали на новой платформе, за счет которой габариты стали больше. Также модель получила более покатую крышу и фирменный стиль Parametric Dynamics.

В салоне будет цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюймов и такой же диагонали будет дисплей мультимедийной системы.

Какие моторы получит новый Hyundai Elantra пока неизвестно. Актуальная версия модели представлена на рынке России с 1,6 и 2,0-литровым двигателем по цене от 1 074 000 рублей.