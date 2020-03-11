Средний возраст автомобилей в России растет от года к году

К такому выводу пришли специалисты портала Drom.ru, которые выяснили, что с каждым годом растет средний возраст автомобилей на вторичном авторынке.

Десять лет назад средний возраст подержанных машин на рынке составлял 9 лет, а пять лет назад показатель составил уже 10 лет. По состоянию на 2019 год показатель уже вырос до 12 лет.

При этом было замечено, что доля автомобилей возрастом до 7 лет сократилась на треть. В зависимости от региона показатели серьезно отличаются.

Например, в Татарстане продают самые молодые автомобили – 9 лет.

При этом средний возраст машин в столичных регионах составляет 10 лет, а в ЕАО и Камчатском крае продаются 19-летний машины.