Новый внедорожник от японской компании ожидается в России уже давно и похоже, чем в этом году автомобиль может появится в продаже.



Компания Toyota сертифицировала в России новый Highlander, получив на него ОТТС, которое появилось в базе Росстандарта. Благодаря документу стали известны спецификации модели.

Так, выяснилось, что новое поколение Toyota Highlander будет предложено в нашей стране с 3,5-литровым двигателем, мощность которого снизили с 299 до 249 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать 8-скоростной автомат и полноприводная система.

В списке доступного оборудования для внедорожника будет климат-контроль, датчики давления в шинах, система контроля устойчивости, помощи при экстренном торможении, пробуксовке и подъеме на склоне и другие.

Сроки выхода Highlander и цены официально пока не объявили.