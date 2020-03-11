Новый внедорожник от японской компании ожидается в России уже давно и похоже, чем в этом году автомобиль может появится в продаже.
Toyota сертифицировала в России новый Highlander
11.03.2020 14:23
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Компания Toyota сертифицировала в России новый Highlander, получив на него ОТТС, которое появилось в базе Росстандарта. Благодаря документу стали известны спецификации модели.
Так, выяснилось, что новое поколение Toyota Highlander будет предложено в нашей стране с 3,5-литровым двигателем, мощность которого снизили с 299 до 249 л.с.
В паре с силовой установкой будет работать 8-скоростной автомат и полноприводная система.
В списке доступного оборудования для внедорожника будет климат-контроль, датчики давления в шинах, система контроля устойчивости, помощи при экстренном торможении, пробуксовке и подъеме на склоне и другие.
Сроки выхода Highlander и цены официально пока не объявили.
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