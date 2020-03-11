В Bentley прокомментировали отказ от модели Mulsanne



Ранее компания Bentley официально заявила о завершении производства седана Mulsanne, а теперь представитель марки пояснил, почему было принято такое решение.

Впрочем, не секрет, что автомобиль пользуется низким спросом. В результате продажи оказались настолько низкими, что продолжение выпуска флагмана стало просто нерентабельным.

Объясняя низкие продажи представитель Bentley говорит, что в мире число богатых людей выросло в три раза, однако они чаще выбирают кроссоверы и внедорожники, тогда как седаны их уже меньше привлекают.

В руководстве компании осознают, что новый Flying Spur не сможет полностью заменить Mulsanne.