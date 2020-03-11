Выпуск автомобилей марки в Китае хоть и возобновили, но объёмы производства будут ограничены.

По информации китайского информационного агентства, Nissan возобновила производство на заводе в китайской провинции Хубэй, которое было остановлено из-за коронавируса в городе Ухань.

Последний, как известно, стал очагом распространения опасного вируса. Объёмы выпуска на предприятии пока ограничены.

Согласно отчетным данным, коронавирус стал причиной падения продаж автомобилей компании в прошлом месяце. Компания продала на 80% меньше машин, чем в аналогичный период прошлого года.