В Беларуси представили первый электромобиль Geely

Презентация нового электрокара от китайской марки состоялась в Минске, где компания его показала, но дату старта продаж пока не объявили.



При этом производитель заявил, что новый электрокар, который стал первым в модельном ряду Geely, носит название Geely Geometry A и уже предлагается для ознакомления в автосалонах.

В Китае эта модель предлагается с 2019 года. В Белоруссию электромобиль привезли из Китая и пока речи о производстве его на местном предприятии не идет.

Как говорят в компании, они изучают спрос. Длина автомобиля составляет 4 736 мм, а расстояние между осями будет 2 700 мм.

Силовая установка имеет мощность 163 лошадиных силы, а для разгона Geometry A потребуется 8,8 секунды. Заявленный запас хода составляет 410 км у базовых версий и 500 км у топовых вариантов.

Стоимость для Беларуси не объявлена, а на китайском рынке модель оценена от 31 250 долларов или 2,22 млн рублей.