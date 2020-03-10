Родстер Mazda MX-5 получил возрожденное название Eunos

Название Eunos, которое было зарегистрировано еще в 1989 году, получила специальная версия автомобиля Mazda MX-5.

Марка Eunos исчезла в 1996 году, а последней роскошной моделью ею стал родстер MX-5 S Limited.

Именно в память этого бренда была выпущена спецверсия Mazda MX-5 Eunos Edition, которая будет предлагаться только во Франции и конечно же ограниченным тиражом.

Всего компания намерена выпустить 110 родстеров, которые от обычной версии будут отличаться черным кузовом, отделкой салона кожей бордового цвета, специальным ключами с номером экземпляра, а также коваными дисками на 16 дюймов.

В движение новинку будет приводить обычный двухлитровый двигатель. Его мощность составляет 183 л.с., а работает он в паре с шестискоростной механикой или автоматом.

Оценили спецверсию в 34 600 евро или около 2,87 млн рублей.