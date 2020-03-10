Американская марка отчиталась о выпуске миллионного автомобиля. Юбилейным стал Tesla Model Y красного цвета.
Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla
10.03.2020 12:37
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В сети Твиттер глава компании Илон Макс опубликовал фотографию, где запечатлен миллионный автомобиль и команда, которая его собирала.
Напомним, что модельный ряд американской марки представлен не только кроссовером Model Y, но и седанами Model S и Model 3, а также флагманским кроссовером Model X.
Уже скоро модельный ряд пополнится пикапом Cybertruck и тягачом Semi. Кроме этого, компания выпустит бюджетный автомобиль, но это будет модель, предназначенная исключительно для китайского рынка.
Стоит отметить, что пока сборка электрокаров Tesla осуществляется только на территории США и Китая. Однако скоро появится первый завод в Европе. Его строительство уже стартовало в Берлине.
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