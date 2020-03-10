Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla



В сети Твиттер глава компании Илон Макс опубликовал фотографию, где запечатлен миллионный автомобиль и команда, которая его собирала.

Напомним, что модельный ряд американской марки представлен не только кроссовером Model Y, но и седанами Model S и Model 3, а также флагманским кроссовером Model X.

Уже скоро модельный ряд пополнится пикапом Cybertruck и тягачом Semi. Кроме этого, компания выпустит бюджетный автомобиль, но это будет модель, предназначенная исключительно для китайского рынка.

Стоит отметить, что пока сборка электрокаров Tesla осуществляется только на территории США и Китая. Однако скоро появится первый завод в Европе. Его строительство уже стартовало в Берлине.