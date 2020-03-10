Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

Сокращение объёмов выпуска премиальных автомобилей планируется с 16 марта, о чем стало известно телеканалу NHK.

Решение сократить объёмы выпуска автомобилей бренда приняла материнская компания Toyota Motor. Объёмы выпуска сократят с 16 марта на 6% и в таком режиме предприятие в Японии будет работать как минимум две недели.

О дальнейших действиях решение будет принято исходя из ситуации. Причиной сокращения производства автомобилей Lexus стал коронавирус, из-за которого наблюдается падение спроса на модели в Китае.

Например, в феврале марка смогла продать всего 23,8 тыс. своих авто, что на две три меньше. Также наблюдается сокращение продаж компании Toyota в целом.

На китайском рынке с начала года автопроизводитель реализовал 169 тыс. авто, что на четверть меньше. При этом по итогам года, наблюдалась положительная динамика на 25%, когда было продано 1,62 млн машин концерна Toyota.