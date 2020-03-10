Весь тираж электрического гиперкара Lotus Evija уже распродан

И это несмотря на то, что стоимость одного экземпляра электрокара составляет 2,6 млн долларов.



В компании Lotus сообщили, что запланированный к выпуску объём электрокаров уже весь распродан. Всего автопроизводитель выпустит 130 экземпляров Lotus Evija.

Его серийная сборка стартует только летом, а вот сколько экземпляров планируется выпустить в этом году неизвестно.

Каждый экземпляр Lotus Evija будут собирать вручную в Великобритании в здании Lotus Engineering. Рядом есть и испытательный полигон, где уже проводят тестирование электрического гиперкара.