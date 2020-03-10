Чем грозит покупка автомобиля с запретом на регистрацию

Автомобилисты в России нередко попадают в неприятные ситуации, связанные с автомобилями, которые числятся в списке с запретом на регистрационные действия.

Журналисты «Известий» рассказали, чем грозит покупка автомобиля с таким запретом, и какие машины не стоит покупать, чтобы не оказаться в плохой ситуации.

Так, например, на сайте объявлений нередко можно встретить предложения по продаже автомобиля по цене существенно ниже средней на вторичном рынке.

Например, есть предложение по Hyundai ix35, который оценили в 380 тыс. рублей, тогда как в среднем за такую машину просят 700-800 тыс. рублей.

В указанном случае, машину продает не сам владелец, а его друг, то есть уже можно сказать, что у владельца имеется долг, например, перед банком.

Также можно найти машину в два раза дешевле в автосалоне. В этом случае доказательством сделки станет запись в паспорте автомобиля.

В подобных сделках есть вероятность, что новый владелец лишится приобретенного автомобиля, так как существует запрет на регистрационные действия.

Этот запрет вводят в случае, если собственник имеет долги. Это могут быть неоплаченные налоги, алименты, кредиты или задолженность перед бюджетом.

Но самым неприятным, в подобных ситуациях станет то, что в отдельных случаях за сделку может грозить еще и уголовная ответственность.