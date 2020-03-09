Аналитики подсчитали китайские автомобили в России

Данные агентство «Автостат» опубликовало по состоянию на начало года, когда в стране было зарегистрировано 626,5 тыс. легковых автомобилей китайского происхождения.

То есть доля китайских машин в автопарке составляет 1,4%. Больше всего в автопарке числится автомобилей китайской Chery. Таких авто в нашей стране зарегистрировано 168,3 тыс. экземпляров.

На втором месте оказался Lifan (152,6 тыс. ед.), на третьем — Great Wall (117,6 тыс. ед.), а на четвертом — Geely (111,9 тыс. ед.).

Численность автомобилей других марок менее 100 тыс., а на пятом месте оказался Haval. Автопарк таких машин составили уже всего 16,7 тыс. штук.

Также аналитики выяснили, что четверть китайских машин имеет возраст более 10 лет, а это 151,6 тыс. авто. 169 тыс. китайских легковушек возрастом от 8 до 10 лет, а 231,4 тыс. это авто от 4 до 7 лет.