«Спиртовой» суперкар Roland Gumpert Nathalie стал серийным

Представленный Roland Gumpert Nathalie уже получил ценник. Это уникальный на сегодняшний автомобиль, работающий на электрической тяге, но получающий заряд для тяговых батарей, которые питаются от метилового спирта.



Суперкар был разработан китайским стартапом Aiways в сотрудничестве в экс-главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом.

Вместе они создали автомобиль с силовой установкой, в состав которой входит 15-киловаттные метанольные ячеки, 65 –литровый топливный бак, тяговая батарея емкость в 178 киловатт-часов и четыре электромотора суммарной мощностью 544 л.с.

Вся система работает за счет испарения метилового спирта и выделения из него водорода, который через электрохимический генератор питает тяговую батарею.

Заявлено, что на одной заправке суперкар способен проехать до 820 км, а до первой «сотни» он разгоняется за 2,5 сек.

Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Первый Roland Gumpert Nathalie в версии First Edition оценили в 407 тыс. евро.

В дальнейшем будет выпущено еще 499 ед. «спиртовых» суперкаров, но они будут стоит немного дешевле.

Поставки обычных версий Roland Gumpert Nathalie запланированы на середину 2021 года.