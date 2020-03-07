Названы самые популярные у россиянок марки автомобилей

В России провели исследование в преддверии 8 марта, благодаря которому стали известны самые популярные автомобили у женщин.

Исследование проводил автомобильный онлайн агрегатор Autospot.ru. Основой стали данные по 17 тыс. сделок за период с марта прошлого года февраль этого года.

Из общего показателя четверть сделок были совершены женщинами. Чаще всего россиянки выбирали автомобили марки Kia, на которые пришлось четверть сделок, а на втором месте оказались машины Hyundai (17,1%).

То есть половина из реализованных авто пришлась на модели этих двух марок. В тройке самых популярных у россиянок марок автомобилей оказалась Skoda (8,6%), а следом за ней следуют BMW – 6,2%, Lada – 5,8%, на Renault — 5,6%, Volkswagen — 5%, Nissan — 3,9%, Mitsubishi — 3,6%, а Toyota — 2,4%.

Если говорить о предпочтениях в цветах кузова, то тут самыми популярными стали: белый, серый, серебристый и черный.

Также стало известно, что чаще всего машину через интернет приобретают женщины с именами Елена, Анна и Татьяна.

Последние чаще выбирают модели брендов Toyota и Lada, а Елены предпочитают Land Rover, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Audi и Renault.