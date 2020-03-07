General Motors показал новое поколение кроссовера с трехрядным салоном еще в ноябре прошлого года.
Chevrolet раскрыла интерьер нового Chevrolet Blazer
При этом тогда оформление интерьера раскрывать не стали. Накануне американская марка Chevrolet раскрыла интерьер нового Chevrolet Blazer, опубликовав официальные изображения.
Благодаря им стало известно, что в салоне появится модернизированная панель приборов, парящий 10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, панорамную крышу и дополнительный блок управления климатом, предназначенный для пассажиров второго рада.
Новый Chevrolet Blazer в удлиненном варианте будет представлен на рынке только в RS-версии, которая отличается красными акцентами на кузове и в салоне, а также черной радиаторной решёткой и тонированной оптикой.
В движение новинка будет приводиться двухлитровым 230-сильным агрегатом, работающим в паре с 9-скоростным автоматом и полноприводной системой. В продажу семиместный Chevrolet Blazer поступит в этом месяце по предварительной цене 238 900 юаней или 2,28 млн рублей.