General Motors показал новое поколение кроссовера с трехрядным салоном еще в ноябре прошлого года.



При этом тогда оформление интерьера раскрывать не стали. Накануне американская марка Chevrolet раскрыла интерьер нового Chevrolet Blazer, опубликовав официальные изображения.

Благодаря им стало известно, что в салоне появится модернизированная панель приборов, парящий 10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, панорамную крышу и дополнительный блок управления климатом, предназначенный для пассажиров второго рада.

Новый Chevrolet Blazer в удлиненном варианте будет представлен на рынке только в RS-версии, которая отличается красными акцентами на кузове и в салоне, а также черной радиаторной решёткой и тонированной оптикой.

В движение новинка будет приводиться двухлитровым 230-сильным агрегатом, работающим в паре с 9-скоростным автоматом и полноприводной системой. В продажу семиместный Chevrolet Blazer поступит в этом месяце по предварительной цене 238 900 юаней или 2,28 млн рублей.