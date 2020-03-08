Британская фирма создала самый мощный в мире электромотор

Специалисты британской компании Equipmake разработали самый мощный электрический мотор. При весе всего в 10 кг, он способен генерировать 295 л.с. Такая отдача будет достигается при 30 тыс. оборотов в минуту.

Для сравнения в электрокаре Jaguar I-Pace электрические двигатели весят почти 40 кг, а выдают по 197 л.с.

Британская разработка получила ряд уникальных решений, причем при его создании использовалась 3D-печать.

Пока компания показала только тестовый образец мотора, но в течение года появятся коммерческие версии агрегата, которые намерены использовать в гиперкаре Ariel. Этот спортивный автомобиль получит силовую установку с отдачей 1180 л. с.