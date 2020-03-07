Названы 10 самых популярных машин с пробегом в Ростове в 2019 году 

Стало известно, какие автомобили покупали ростовчане на вторичном авторынке в прошлом году.

Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом в Ростове в 2019 году составили специалисты сайта «Цена Авто».

Так, оказалось, что в Ростове-на-Дону в 2019 году больше всего пользовался спросом автомобиль Hyundai Accent, который был продан в количестве 1 787 экземпляров.

На второй строчке оказался Hyundai Solaris с показателем 1 201 ед., а в тройку лидеров вошел KIA Rio.

Таких автомобилей был перепродан 1 141 экземпляр. Следующие две строчки оказались за Ford Focus и Renault Logan – 919 и 597 ед.

В десятку лидеров также вошли: Volkswagen Polo – 544 ед., Toyota Camry – 517 ед., Opel Astra – 511 ед., KIA Ceed – 474 ед., LADA 2107 – 469 ед.