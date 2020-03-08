В Германии на продажу выставили полностью рабочий УАЗ-469, выпущенный в 1986 году. За эту модель просят всего 8 тыс. евро, что в пересчете составляет 585 тыс. рублей.
В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 почти без пробега
08.03.2020 12:30
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По заявлению автовладельца УАЗ-469 регулярно проходил техническое обслуживания и у него есть полис, действующий до 2021 года.
Пробег машины составляет 1637 км. Ранее этот УАЗ находился на балансе войск ГДР. Его использовали для связи, а еще на автомобиле даже установлены антенны и дополнительное оборудование.
В движение внедорожник приводится 2,4-литровым мотором с 75-сильной отдачей. Трансмиссия в УАЗ-469 механическая четырехступенчатая привод полный.
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