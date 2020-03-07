Раскрыта дата продаж гибридного Volkswagen Tayron GTE

Volkswagen Tayron GTE Plug-In Hybrid Edition поступит в продажу в июне на китайском рынке, а ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации.

Этот кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид с расходом топлива два литра на 100 км пути. В основе установки будет 1,4-литровый ДВС, работающий с двумя электромоторами.

Только на одной электротяге кроссовер проедет 50 км. Напомним, что обычный кроссовер в Китае продают по цене от 1,84 млн рублей в эквиваленте.