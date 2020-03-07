Немецкая компания Volkswagen анонсировала скорый старт продаж гибридной версии своего кроссовера Tayron.
Раскрыта дата продаж гибридного Volkswagen Tayron GTE
07.03.2020 22:52
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Volkswagen Tayron GTE Plug-In Hybrid Edition поступит в продажу в июне на китайском рынке, а ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации.
Этот кроссовер представляет собой подзаряжаемый гибрид с расходом топлива два литра на 100 км пути. В основе установки будет 1,4-литровый ДВС, работающий с двумя электромоторами.
Только на одной электротяге кроссовер проедет 50 км. Напомним, что обычный кроссовер в Китае продают по цене от 1,84 млн рублей в эквиваленте.
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