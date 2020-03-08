В России начались продажи нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe стал доступен для заказа у российских дилеров премиальной марки, причем эта модель будет поставляется из США в отличие от GLE и GLS, которые собираются на новом заводе Daimler в Подмосковье.

Mercedes-Benz GLE Coupe в РФ предлагается с дизельными и бензиновым мотором. Не зависимо от ДВС трансмиссия для кроссовера доступна исключительно девятиступенчатая автоматическая — 9G-Tronic, а привод на GLE Coupe полный с подключаемой муфтой на передней оси.

Бензиновая версия новинки оснащена еще гибридной системой EQ Boost с 22-сильным электрическим мотором, размещенным на коленвале.

Электродвигатель подключается при разгоне и запускает ДВС при работе системы старт-стоп.



Первые экземпляры кроссоверов в дилерских центрах появятся в июне, и это будут дизельные GLE 350 d Coupe с 2.9-литровым 272-сильным и 400 d Coupe с 2.9-литровым 330сильным агрегатом.

Их цена составляет 6,3 и 7,1 млн рублей соответственно. В середине лета появится бензиновый вариант GLE 450 Coupe с 3,0-литровым агрегатом мощностью 367 л.с. Стоимость такой версии 7 млн рублей.

В базовой версии немецкого кроссовера уже есть AMG-пакет, обивка салона искусственной кожей, камера заднего вида, передние кресла с элеткрорегулировкой, матричные фары, электрический привод двери багажника и 20-дюймовые диски.

В бензиновой версии будет пневматическая подвеска и доводчики дверей, а в GLE 400 d добавят премиальную аутистическую систему Burmester.