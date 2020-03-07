Koenigsegg представила новый гиперкар Jesko Absolut



Полностью новинку Кристиан фон Кенигсегг рассекречивать не стал, но некоторые подробности все-таки рассекретил.

Так, стало известно, что новый гиперкар будет называться Jesko Absolut. У него площадь лобового сопротивления составляет 1,88 квадратных метра, а коэффициент равен 0,278. Учитывая мощность силовой установки, гиперкар будет способен разогнаться до 532 км/ч.

До конца года компания подготовит новинку к заезду и тогда будут известны точные динамические характеристики. По сути Jesko Absolut является версией обычного Jekso, но с прицелом на движение с максимальной скорость.

В автомобиле не будет фиксированного антикрыла, но предложат два стабилизатора – передний сплиттер и боковые кинлеты.

Также в отличие от обычного Jesko новинка имеет увеличенную длину кузова на 85 мм. В движение гиперкар приводится восьмицилиндровым двигателем.

Его мощность, работая в паре с 9-ступенчатым роботом Light Speed Transmission (LST) составит 1 622 л.с. при 1 500 Нм крутящего момента.