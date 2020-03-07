Каждый 8-й китайский автомобиль в России не старше 3 лет

Это выяснили российские аналитики из «Автостат», посчитав возраст китайских автомобилей в российском парке.

По состоянию на начало года аналитики насчитали 626 500 автомобилей китайского происхождения, из которых 12% или каждый восьмой имеет возраст не более 3 лет.

37% автопарка китайских авто приходится на экземпляры возрастом от 4 до 7 лет, а еще 51% приходится на модели возрастом старше семи лет.