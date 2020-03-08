Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой

В конце зимы «АвтоВАЗ» выпустил опытную партию обновлённой модели LADA Largus. Ранее сообщалось, что на предприятии было произведено 40 ед. Largus FL.

Теперь в «ВКонтакте» в сообществе «For Friends & Для Друзей» опубликовали линзованную оптику будущей модели. Такая оптика будет устанавливаться только в дорогих версиях Largus.

Помимо этого сообщается, что на территории Научно-технического центра «АвтоВАЗа» были доставлены новые версии Largus FL, в которых установлена новая оптика, иные задние фонари и видоизмененный задний бампер.

Все привезенные на площадку модели покрыты маскировочной пленкой.

Известно, что обновлённый LADA Largus будет тестироваться в разных регионах России, включая горную местность Кавказа и в Якутии.