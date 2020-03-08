В Сети интернет напомнили о минивэне Lada Kalina

Минивэн Lada Kalina был представлен в 2002 году в Тольятти. Этот прототип должен был пополнить семейство Lada Kalina в 2008 году.

В Сети напомнили о нереализованном проекте Lada Kalina минивэн. Первый прототип модели был продемонстрирован 18 лет назад.

Внешне он напоминал универсал, но имел оригинальный «передок».

В планах «АвтоВАЗа» было запустить в производство минивэн в 2008 году. Он должен был дополнить серию Kalina состоящую из седана, хэтчбека и универсала.

При этом в компании были сомнения, что на российском рынке будет востребован минивэн, так как подобные машины не пользовались спросом.

В итоге летом 2005 года разработка минивэн Kalina (ВАЗ-1120) была прекращена и проект полностью закрыли.