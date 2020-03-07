Особенности шины Debica Presto UHP: ее преимущества перед другими моделями

В обзоре содержится подробная информация о модели Presto UHP от надежного польского производителя, которая предназначена для легкового автомобиля в условиях летней эксплуатации. Многие автомобилисты хотят купить резину Debica, поскольку она характеризуется высоким качеством наряду с доступной ценой. Модель представлена в продаже уже пятый год. Она популярна среди автомобилистов разных стран Европы. Рассмотрим подробнее, чем объясняется повышенный спрос на продукцию польской фирмы.

Главные характеристики изделия



Рабочая дорожка колеса у шины Debica Presto UHP сложносоставная. Она выполнена в асимметричном ключе, который складывается из неравнозначных по функциям наружной и внутренней сторон. Благодаря применению качественных компонентов, используемых для создания сырья, резина стала высокоустойчивой к износу и различным механическим повреждениям. Это обеспечивает хорошие разгонные реакции, гарантирует стабилизацию курсовой устойчивости. К другим преимуществам модели относятся:

необычный дизайн – волнообразная схема рисунка блоков. Он обеспечивает хороший контакт с сухой и мокрой поверхностью, способствует низкому уровню шума;

простота в управляемости автомобиля;

безопасность вождения по мокрому асфальту (даже в условиях быстрой езды);

расширенные блоки плеча, благодаря чему резина Debica Presto UHP отлично вписывается в повороты;

подходит для коротких и дальних поездок;

стойкость к аквапланирвоанию;

высокий пробег (обеспечен конструкцией и оптимальной форме шины);

экономия. За счет однородного распределения давления по всей области контакта с землей, гарантирован равномерный износ и увеличение пробега. Изделия экономят расход топлива за счет смеси резины, которая была разработана с целью уменьшения потери энергии;

длительный срок службы (даже при регулярной эксплуатации);

наличие водоотводной системы с четырьмя широкими каналами;

оптимизация отдельных элементов (гарантирует автомобилисту комфорт);

отсутствие заноса при вождении на слякоти;

большая линейка типоразмеров. Подобрать изделие можно на любой автомобиль: в ассортименте представлено более 20 размеров R16, R17, R18.

Летние шины Debica Presto UHP были изготовлены из качественных материалов, что улучшает адгезию рабочей дорожки колеса к дороге. Заказать и купить шины Debica Presto UHP в розничном или интернет-магазине Украины можно по доступной цене (около 1800 гривен за комплект).