Новый кроссовер удалось фотографировать в серийном кузове, причем с минимальным камуфляжем.
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq
06.03.2020 20:12
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Новый электрический кроссовер чешской марки получит название Skoda Enyaq, а его презентация состоится в этом году.
Модель будет выполнена в стиле прототипа Vision iV, показанного в Женеве год назад. Стилистика кросс-купе в целом будет общая с Karoq и Kodiaq.
Основой для новинки станет платформа MEB, а силовая установка получит как заднеприводную систему, так и привод на все колеса.
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