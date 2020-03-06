Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq

Новый электрический кроссовер чешской марки получит название Skoda Enyaq, а его презентация состоится в этом году.

Модель будет выполнена в стиле прототипа Vision iV, показанного в Женеве год назад. Стилистика кросс-купе в целом будет общая с Karoq и Kodiaq.

Основой для новинки станет платформа MEB, а силовая установка получит как заднеприводную систему, так и привод на все колеса.