Об этом стало известно благодаря программе по электрификации американского концерна General Motors.

Там обнаружили тизерное изображение модели Camaro, на котором также показан и блок аккумулятором в полу.

То есть Chevrolet может выпустить электрическую версию Camaro, которая будет существовать наряду с версиями с обычными ДВС.

В самом концерне информацию не подтверждают, но и не опровергают. Подробности о силовой установке Camaro пока неизвестны.

Между тем, американский концерн выпустит немало электрокаров, среди которых будут модели Buick и Cadillac, возрожденного Hummer, а также новый Chevrolet Bolt.