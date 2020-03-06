Об этом стало известно благодаря программе по электрификации американского концерна General Motors.
Chevrolet может выпустить электрическую версию Camaro
06.03.2020 20:04
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Там обнаружили тизерное изображение модели Camaro, на котором также показан и блок аккумулятором в полу.
То есть Chevrolet может выпустить электрическую версию Camaro, которая будет существовать наряду с версиями с обычными ДВС.
В самом концерне информацию не подтверждают, но и не опровергают. Подробности о силовой установке Camaro пока неизвестны.
Между тем, американский концерн выпустит немало электрокаров, среди которых будут модели Buick и Cadillac, возрожденного Hummer, а также новый Chevrolet Bolt.
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