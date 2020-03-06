В этом месяце российские дилеры смогут самостоятельно ставить проданных автомобили на учет, причем это стоимость составит 500 рублей.
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
06.03.2020 19:57
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Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Во второй половине дня количество компаний, которые будут не только продавать, но и ставить машины на учет, вырастет.
Вышеуказанные дилеры уже отправили своих сотрудников на обучение. Отмечается, что стоимость поставки авто на учет составит не более 500 рублей, что регламентировано законом.
Стоимость таблички с госномером составит не более двух тысяч рублей, а номер для мотоциклистов обойдется не дороже 1,5 тыс. рублей.
Стоит отметить, что постановка на учет автомобилей у дилеров должна была начать работать еще с начала года, но нововведения откладывались.
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