В марте дилеры начнут ставить авто на учет

В этом месяце российские дилеры смогут самостоятельно ставить проданных автомобили на учет, причем это стоимость составит 500 рублей.

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».

Во второй половине дня количество компаний, которые будут не только продавать, но и ставить машины на учет, вырастет.

Вышеуказанные дилеры уже отправили своих сотрудников на обучение. Отмечается, что стоимость поставки авто на учет составит не более 500 рублей, что регламентировано законом.

Стоимость таблички с госномером составит не более двух тысяч рублей, а номер для мотоциклистов обойдется не дороже 1,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что постановка на учет автомобилей у дилеров должна была начать работать еще с начала года, но нововведения откладывались.