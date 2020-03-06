Toyota отзывает 1,8 млн авто из-за проблем с топливным насосом

Японская компания проведет еще один масштабный отзыв в этом году.

На этот раз отзывными стали 1,8 млн автомобилей марки Toyota и Lexus.

Во всех машинах выявили проблемы с топливным насосом, которые могут стать причиной остановки двигателя или потери мощности на небольшой скорости.

Среди моделей требующих посещения в сервисный центр оказались: Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Отзыв начнут проводить в мае 2020 года.

Ранее компания объявила о сервисной акции еще 3,4 млн автомобилей, в которых требуется замена подушки безопасности.